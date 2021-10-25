殯儀從業員涉新城市廣場暴動　警員否認從社交媒體獲悉被告資料 (20:02)

控方開案陳辭表示，防暴警員進入新城市廣場支援，當時約100名示威者集結、指罵警員及投擲雜物。其後有警員到達中庭，示威者後退，包括被告賴俊樂（27歲）在內的5人向警員投擲雜物。

被告曾投擲水樽，他當時並無戴上口罩。警方經調查後，去年3月27日以非法集結罪拘捕被告，被告警誡下稱「我有去沙田，但我冇做犯法嘢。」被告與警方的錄影會面中承認投擲水樽，並在閉路電視截圖中認出自己，以及截圖上簽署。同年6月9日，警方再次拘捕被告並改控暴動罪，被告警誡下稱「我無嘢講」。

刑事偵緝警員黃少康供稱，去年3月27日到粉嶺寶聯樓一單位拘捕被告，惟他當時不在家，遂於住宅附近拘捕被告。辯方盤問時指出，一名劉姓警長在「幫港出聲」的社交媒體中得知被告的姓名、身分證號碼等，黃少康回應稱不知道。辯方又指出，警方通過入境處的人事登記條例中搜出被告的資料，又稱搜尋資料前要先得悉被告的身分證號碼，黃少康回應「我係負責搵呢個人，唔係調查檔案」。