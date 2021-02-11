第二代美國隊長煽動分裂國家罪成　官︰被告如「人肉錄音機」重複其政治主張 (19:38)

辯方指出，被告馬俊文（30歲）當時相信空泛的口號，不是踰越國安法，《港區國安法》指定法官陳廣池裁決時稱，此為「自圓其說、罔顧事實」的陳述，指出煽動罪毋須證明他人被煽動，實際行為不是重點。陳官斥被告「一言堂」詮釋法例，以為自己屢次被捕後獲釋，證明自己沒犯法，說法屬「自我吹噓」，更不明白他為何要以身試法證明一些東西。

陳官稱，被告「一而再、再而三」宣示口號，並非如辯方所稱是「假大空」。控方以20宗事件證明被告不是一時衝動或單一干犯控罪，不論他是否單獨宣示，其口吻、語調及內容是相對一致及有關連，相信被告是真心誠意地說出其心聲。

官︰無人響應並不代表無煽動

辯方指出，國安法是針對實質的分裂國家行為，而非禁止瑣碎無聊的行為。陳官則稱，被告被控煽動，而非策劃分裂，指出「辯方的重點放錯了」。且被告屢次以具權威者身分說國安法是裝飾，鼓吹其政治論點。辯方雖說被告發言時，群眾往往鴉雀無聲，代表被告沒有號召力，但陳官反駁此為「另一個自圓其說的說法」，無人響應並不代表無煽動。

陳官稱，雖然被告聲稱他行使基本法的權利叫喊口號，沒有實際計劃，但認為被告對《基本法》第一條，即「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」的大原則視而不見，重申被告有否採取實際行為實現主張不是關鍵。陳官續稱，煽動可以潛而默化，被告經常「苦口婆心」說香港人不要偽善、不怕被捕等，他以為自己有政治使命，推動香港人相信港獨，建立香港共和國，故認為他有煽動分裂國家的意圖及行為，裁定他罪名成立。

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