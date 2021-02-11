吳國際准首年培訓生操刀複雜手術程序　威院報告：肝膽胰外科培訓安排欠系統性 (18:55)

威院發言人表示，院方早前成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，小組已向新界東醫院聯網總監呈交報告。專責小組曾經檢視2021年1月至6月期間，一名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下進行的4宗手術，小組認為沒有證據顯示該受訓醫生參與手術對病人安全造成負面影響。

發言人指出，專責小組認為醫院現行肝膽胰外科培訓安排欠缺系統性，並作出多項改善建議，包括建議醫院設立機制，採取循序漸進訓練模式，確保受訓醫生進行複雜手術步驟前已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全；部門需按照受訓醫生的資歷及經驗分配手術訓練，並確保各受訓醫生有相若訓練機會；以及依循香港外科醫學院相關指引安排培訓。院方接納專責小組報告，並交由相關部門跟進執行有關建議。

專責小組工作期間，吳國際原本擔任的肝膽胰外科主管一職，當時由外科顧問醫生李傑輝署任。發言人表示，目前該職位繼續由李傑輝署任。

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