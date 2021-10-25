方國珊就立會選舉指引不清晰提覆核　高院拒受理 (18:05)

西貢區議員方國珊去年參選原定9月舉行的立法會選舉，惟選舉押後，她指出《立法會選舉活動指引》沒涵蓋選舉因特定原因而押後，以及申報開支的指引不清晰，早前提出司法覆核，要求政制及內地事務局提供清晰的申報開支指引，並要求高等法院釐清和頒令合理的截算日。原訟庭今（25日）頒下判辭拒絕覆核申請，法官同意答辯人稱，方國珊沒正式指出所挑戰的決定及理據是什麼。
申請人為方國珊，建議答辯人為政制及內地事務局長。申請由原訟庭法官楊家雄以審閱文件方式處理，楊官在判辭指出，《立法會選舉活動指引》清晰與否，不屬於判決或法律程序。
楊官指出，申請人沒陳述尋求濟助的理由，她只籠統地稱政府公布押後選舉時，未有詳細交代開支的相關事宜，對候選人不公。楊官同意答辯人指出，申請人未有正式指出所挑戰的決定是什麼，更遑論其理據。法庭不應費勁研究及找出其理據，楊官認為這理由已足夠拒絕申請。
楊官續稱，司法覆核屬酌情濟助，法庭的職權是檢查決策機關的決定是否欠缺合法基礎等，惟不會復審個案的利弊，而申請人的投訴超越司法覆核範疇。楊官指出，若要挑戰相關指引是否清晰，司法覆核不是合適的申請。
對於答辯人要求訟費，申請人稱本案涉及公眾利益，望法庭不就訟費下令。楊官接納申請人的出發點並非無理取鬧，選舉因新型冠狀病毒疫情而押後是史無前例，故不就訟費頒令。