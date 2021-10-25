相隔20年本港再現新珊瑚「大杯筒星珊瑚」 (17:14)

浸大於2020年夏季發現「大杯筒星珊瑚」，經約一年進行DNA及形態學分析證實為新物種。該款珊瑚呈鮮艷橙色，由3至12隻直徑為8至25毫米的珊瑚蟲聚合而成，為已知所屬物種中，珊瑚杯最大，擁有最複雜的結構，並棲息於本港東面較深水域，約海中10至30米深處。

新發現的海蛞瑜包括「褐帶背鰓海蛞蝓」（Phestilla fuscostriata），身長2至8毫米，體積較小，帶有棕色條紋，身體有多個角突，呈長形，棲息於1至4米深淺水區域；另一款為「食角孔珊瑚背鰓海蛞蝓」（Phestilla goniophaga），身長3厘米，身體帶棕褐色至淡紅色，角突末端為白色。兩款海蛞瑜均以吃珊瑚為主。