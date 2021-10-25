六四煽惑集結案　鄒幸彤自辯：不如話港人煽惑我按良知行事 (15:28)

鄒幸彤自辯時表示，她現時捲入不少案件，全涉及支聯會和六四晚會，「控罪層層疊加，反映政權如何打壓、消滅六四記憶」。她由1989年「坦克人」事件說到2016年的成都「六四酒案」，表示內地當局打壓六四悼念，與香港警方禁止今年維園集會如出一轍。裁判官陳慧敏聽畢表示，「集會自由唔係絕對，唔係大於一切」，質疑六四的歷史與本案無關。鄒幸彤回應稱，她寫涉事文章的意圖與六四歷史有直接關係。

她續稱，正因為支聯會30多年來堅持舉辦六四晚會，香港人沒有遺忘六四，不過近年有教科書提及六四的章節被刪走，加上支聯會在沉重壓力下解散，「咁樣打壓下去，六四記憶就嚟要斷」。她說，無論警方以新型冠狀病毒疫情或《公安條例》為由禁止集會，都只是「方便的藉口」，如果民間不作反抗，形同默許六四真相被掩埋，「被白色恐懼癱瘓行動能力」。

對於本案，她稱被控方指控煽惑一個無指定地點的集會，「究竟係邊度集結，全香港定全世界？」她坦言，當初匆忙撰寫涉事文章，內容不太成熟，「但當局就如獲至寶，覺得可以大搞文字獄」。