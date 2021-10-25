產婦分娩死亡案　專家證人：院方未診斷事主肺部動脈栓塞屬「嚴重缺失」 (14:46)

事主梁金笑2016年11月28日誕下38周足月女嬰後，延至30日凌晨死亡。港大醫學院血液及血液腫瘤科臨牀教授鄺沃林以專家證人身分作供。他稱，事主當時在純氧供應下，血氧飽和度仍未達正常水平，加上血壓低、心跳快，不適合做手術，手術麻醉亦會加重事主心臟負荷。院方報告稱手術不影響事主病情，但他認為事主在手術開始兩分鐘心臟停頓，「係有直接導致嘅原因」。

鄺沃林續稱，事主當時大量出血、循環系統失調，惟報告未顯示院方曾考慮事主因肺部動脈栓塞，致循環系統失調，出現「嚴重缺失」；若院方能診斷其肺部動脈栓塞，輔以化驗凝血情況，應知道事主羊水栓塞的可能性高。

院方曾為事主抽血，惟她的活化部分凝血活酶時間少於20秒，獲化驗所判斷為樣本活化，需要重新抽血，在手術前未再抽驗。鄺沃林質疑，樣本可能在事主體內活化，而凝血時間短是瀰漫性血管內凝血的初期病徵，認為該凝血報告有助醫生了解事主情況，院方應安排人手追蹤報告結果。

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