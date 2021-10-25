海關破圖非法出口壯陽藥等拘5人　另涉洗2200萬黑錢 (12:53)

海關上月28日在一批由香港寄出往西班牙的空運郵包中，檢獲4萬粒懷疑受管制藥物，涉案郵包從九龍區間一間郵局寄出。上月30日一名39歲烏茲別克籍女子先後將6個大尼龍袋帶入郵局櫃位，投寄約800件郵件，並用兩張公司名下銀行卡支付3萬元郵費。海關截停該名女子，在她投寄的郵件中發現受管制藥物。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，在紅磡一工廈單位倉庫發現131萬粒受管制藥物，大部分為壯陽藥，其餘有抗抑鬱藥、前列腺藥等，來源地主要是印度，海關即場拘捕41歲女子，她涉管理該倉庫，負責分拆、重新包裝及為郵包貼郵票等，另拘捕一名27歲女子為倉庫租用人，她涉受跨國犯罪集團操控，負責在香港安排藥物運送、儲存、包裝及出口。海關後來在上環一個物流中心檢獲16萬粒受管制藥物，並拘捕一名34歲男子。

海關追查下發現，被捕的27歲報稱紋身師的女子在2019年1月至上月，透過銀行及找換店，接收來自保加利亞、黑山及俄羅斯等地約1100萬元款項；被捕的烏茲別克被捕女子是一間空殼公司董事，該公司接收900萬元來自瑞士及法國等地的款項，部分款項疑作犯罪活動經費，海關之後再拘捕該公司一名41歲男董事。

海關稱，相信有跨國犯罪集團骨幹成員在外地接收世界各地顧客的藥物訂單，將訂單資料傳至香港，另從印度偷運所需藥物來港運至紅磡工廈單位，再包裝後郵寄出去；案中主腦或在外地，海關會繼續調查資金來源。