女子涉時代廣場3樓擲金屬拉帶柱受審　擊中2樓指示牌無警受傷 (12:19)

被告楊迎曦（35歲）報稱數碼編輯。控方開案陳辭表示，2020年7月1日下午約7時許，警方拘捕一批懷疑參與非法集結的人，其後有人從時代廣場2樓將物件擲向在時代廣場地下的警員，機動部隊總督察7627遂帶領其他警員包括警長52708，沿扶手電梯向上推進時，突然有一支鋼柱在總督察7627及警長52708身旁從高處墜下，擊中2樓平台的一個平面圖指示牌，令該指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷。該指示牌屬於時代廣場有限公司，維修費用4700元。總督察7627及警長52708沒有受傷，但需暫停推進。

時代廣場的閉路電視拍攝到被告及其丈夫於當日約下午7時許，從勿地臣街入口進入時代廣場，被告在3樓Lady M門外徘徊並取去該鋼柱。警方經調查後，同年7月14日拘捕被告。控方將傳召總督察7627及警長52708作供，案件明（26日）續。