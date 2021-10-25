女子涉時代廣場3樓擲金屬拉帶柱受審　擊中2樓指示牌無警受傷 (12:19)

去年7．1遊行，警方進入銅鑼灣時代廣場清場並拘捕多人，一名任職廣告公司的女子涉在廣場高處向速龍小隊投擲一支金屬拉帶柱，被控有意圖使他人身體受嚴重傷害、盜竊、刑事毁壞及自建築物掉下物體共4罪。她今（25日）在區域法院否認控罪受審。控方指出，時代廣場3樓店舖Lady M的閉路電視拍攝到一名身穿黑衣黑褲、戴上口罩及白色手套的女子、即被告，從Lady M門外取去一支屬於該公司的拉帶鋼柱，當時Lady M已經停止營業，並無職員在內。
被告楊迎曦（35歲）報稱數碼編輯。控方開案陳辭表示，2020年7月1日下午約7時許，警方拘捕一批懷疑參與非法集結的人，其後有人從時代廣場2樓將物件擲向在時代廣場地下的警員，機動部隊總督察7627遂帶領其他警員包括警長52708，沿扶手電梯向上推進時，突然有一支鋼柱在總督察7627及警長52708身旁從高處墜下，擊中2樓平台的一個平面圖指示牌，令該指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷。該指示牌屬於時代廣場有限公司，維修費用4700元。總督察7627及警長52708沒有受傷，但需暫停推進。
時代廣場的閉路電視拍攝到被告及其丈夫於當日約下午7時許，從勿地臣街入口進入時代廣場，被告在3樓Lady M門外徘徊並取去該鋼柱。警方經調查後，同年7月14日拘捕被告。控方將傳召總督察7627及警長52708作供，案件明（26日）續。