渣馬有跑手穿印「香港加油」服裝　遭截停要求更換 (13:07)

其中一人蘇先生引述大會稱，比賽期間不能重新穿上該衣服，否則後果自負；另一跑手將衣服反轉穿著，仍被大會拒絕參賽，批評安排不合理。亦有跑手腳上紋有「香港加油」字眼被截查，他以膠布遮蓋紋身後獲准參賽。

賽事籌委會主席高威林在賽後被多次追問原因，他只表示「渣馬是一項體育活動，不希望加入任何政治元素」；至於有關字眼為何被視作有政治元素，他稱沒補充。高威林又稱，看不到有跑手因身穿印有「香港」二字的服裝而被取消資格，又反問「如果有代表香港嘅運動員，寫住『香港』咁點呀？」

聶德權：冀參賽者遵從大會規定及安排

公務員事務局長聶德權及民建聯鄭泳舜均完成半馬賽事。聶德權賽後稱，本港相隔兩年再順利舉辦渣馬，具有標誌性，代表香港的新型冠狀病毒疫情可本地清零，大型賽事可在嚴謹防疫措施下有序舉辦。問及有跑手的衣服因印有「香港加油」而被大會要求更換，是否代表日後體育比賽不可出現有關字眼，聶德權稱賽事由大會安排，希望所有參賽者遵從規定及安排，令賽事順利舉行。

民建聯鄭泳舜則不評論個別跑手，但稱渣馬背後有很多人出心出力，不希望有任何政治宣揚凌駕比賽。

全馬跑手黃小姐稱，大會賽前呼籲跑手勿穿有政治元素或口號的裝束，做法過分，認為會令跑手猜度有關含意，「唔知佢條紅線喺邊」，質疑全黑色裝束是否有政治成分。

林先生身穿韓劇《魷魚遊戲》的綠色運動外套參與全馬，稱往年參加渣馬及其他馬拉松都會穿特色裝扮，今年原本想扮成特警，但因打扮上較有顧慮，決定「扮啲安全嘅嘢」。

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