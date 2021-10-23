無家者被偷智能手機　剩2G指機不能掃安心出行　憂無法入院覆診　 (23:56)

兩度成為無家者的阿英每月要到葵涌醫院注射精神科藥物和取安眠藥，他只有2G手機，不能用安心出行，進入政府設施都是「填紙仔」。他得悉日後入政府設施須用安心出行後感擔憂，批評對沒智能手機的街友不公平，又說若未能按時注射藥物，他會「跳掣」和失眠。

近日天氣開始轉涼，阿英一度反問記者「不會連避寒中心也不可以去吧」。民政事務總署回覆本報時無就此交代，稱會按運作需要等安排。想到日後可能不能進入政府設施，為了消磨時間，每日至少到公共圖書館和運動場兩至三小時的阿英無奈表示，只好在街上睡一整日，但身體狀況不佳的他，一旦躺下超過12小時就會腰骨痛。對於日後有什麼打算，阿英嘆道，「我都沒有辦法，到時候再算」。

在街露宿，不少街友的個人物品經常失竊，有露宿者擔心政府措施強制使用「安心出行」，他們報失時會造成不便。上月遺失身分證的昌哥表示，當時前後要到至少三個政府機構才能辦理所有手續，包括警署、社會福利署和入境處。談及日後到以上三個地點可能都要用「安心出行」，昌哥即情緒激動地指「被警察查身分證很麻煩，沒有身分證會被警察罵」。

當記者問到會否買智能電話，阿英隨即表示每月只有5400元生活費，但基本開支已用去超過一半，形容自己很難有足夠儲蓄。阿英形容自己不諳科技，早前已因此沒有登記消費券，質疑自己就算有電話，也不懂使用「安心出行」。他表示不會考慮和其他街友夾錢買新手機，阿英和昌哥曾節衣縮食後，各購約千元的智能電話，但分別於兩星期和半年後，在睡覺期間遭人偷去手機。 阿英表示自己儲蓄近九個月，幾星期就被人盜去電話「好唔抵」，坦言若然再買智能電話，必定會很擔憂被人偷走。

二人表示，通州街公園經常有失竊事件，有街友試過先後共遺失12部手提電話，亦有人被偷價值40元的二手手機。但附近沒有閉路電視，每次報案後都不了了之。

吳衛東指出，露宿者經常被盜財物，少於兩成人有智能手機，當中不是每個人的手機可上網。他批評政策將最弱勢的無家者排拒於公共服務之外，「安心出行」將變成一條科技貧窮線，他形容程式理應使人安心，但現在卻叫擔心。

吳衛東建議政府豁免露宿者使用「安心出行」，或者減輕對其罰則。社協今日發信予特首及民政事務局、勞福局、民政事務總署及社署，關注無家者在11月起需使用「安心出行」進入政府建築物的事宜。吳衛東盼望局方會酌情處理，不希望有日「帶著一班病懨懨的街友去急症室，但不能使用服務」。