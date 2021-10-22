陳肇始：研究限指定區域內吸煙 (22:21)

湯修例建議，擴大禁煙範圍至巴士站、的士站、小巴站及公共交通設施等候範圍10米內，以及學校和老人中心、青少年中心等福利設施的10米範圍內。

湯修齊列舉多個擴大非吸煙區的例子，包括澳門2018年1月1日將全面禁煙範圍擴大至巴士站及的士站10米範圍內；北京、新加坡將禁煙區範圍擴展至巴士站輪候隊伍；泰國2019年8月已把家中吸煙列為危害同住家人健康，等同家庭暴力的罪行；新西蘭將於今年11月實施禁止在載有兒童的汽車內吸煙；澳洲南澳洲省、新南威爾斯、維多利亞省、 昆士蘭、塔斯曼尼亞的餐廳室內外區域一律禁煙。

但湯修齊指出，要令吸煙率下降並非依靠單一控煙措施，而需要多管齊下，在香港最有的措施就是大幅增加煙草稅，惟香港已7年無加煙稅，現時英國、澳洲等地每包煙售逾200港元，相對香港每包煙僅售約60元，他建議每包煙售價應加至100元，並期望2030年香港吸煙率可降至5％。湯指香港煙草稅在2009至10年度，及2011至12年度分別加50%及41.5%，青少年吸煙率由2008年的6.9%大幅降至2013年的3.3%，反映加煙草稅對預防青少年開始吸煙及對推動他們戒煙的成效。