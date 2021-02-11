社工陳虹秀等8人暴動罪脫　律政司不服以呈述書提上訴　官促控方簡化呈述書內容 (19:50)

控方庭上表示，收到法庭來信詢問上訴進度，並稱控方已遞交案件呈述書，控辯雙方確認後，便會交給原審法官、即法官沈小民簽署，啟動上訴程序。惟辯方的法援證書不包括上訴，故辯方需時向法援署商討及向被告索取指示。辯方亦稱會盡快向法援處商討，沈官最後催促控辯雙方盡快處理，將案件定於11月10日再次提訊。

社工陳虹秀（43歲）早前因表證不成立獲當庭釋放。另外7名被告依次為余德穎（23歲）、賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）、龔梓舜（22歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲）以及梁雁彬（24歲），他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另涉管有伸縮棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。