37歲男涉強姦女保險經紀　事主否認案發前向被告提議援交 (19:42)

控罪指出，被告林劍峰涉於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。辯方盤問下，X在屏風後供稱於2016年加入保險業，她否認曾經援交。辯方稱，她於2014年至2015年間接觸過被告，稱可以3500元提供援交，惟無成事，X否認此說法。

事主︰錄口供時語速快致書面供辭部分有誤

承認事實及X的書面供辭指出，被告與X於同年7月28日及8月29日，相約到被告住所傾談保險事宜。但X重申，案發日之前沒見過被告。X表示，錄取口供時「跳住講」及語速很快，雖然已簽署確認供辭，「但可能部分內容唔係咁」。

辯方讀出被告與事主之間的通訊信息紀錄，被告7月稱和X於地鐵站見面，辯方問為何X沒回覆，X表示視乎心情，「唔想應就唔應」，可形容是「揀客」，她表示7月28日並沒有和被告見面。

X稱，被告預留100萬元投保，她與被告談及醫療保險、派息基金和年金，而年金的佣金比前者更多。兩人於8月29日傾談數個小時仍沒結果，她同意當天向被告表示對推銷保險感辛苦，以及經常與男朋友吵架，壓力甚大。她庭上又稱，被告不是她喜歡的類型。

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