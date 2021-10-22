殉職康文署修樹工今下葬浩園　家屬稱署方未交代調查進度 (18:55)

事主長子劉鎧華捧着母親遺照進入浩園，其後進行告別儀式。死者親友、前同事及康文署高層先後上前獻花及上香，眾人神情哀傷，靈柩隨後入土為安。

劉鎧華表示，感謝政府安排母親安葬浩園，亦感謝財政司長陳茂波及公務員事務局長聶德權早前於母親設靈時前來致祭。但他指出，康文署長劉明光於母親的拜祭儀式、設靈及下葬均沒有出現，批評他「涼薄」。他又稱，康文署於事後承諾調查事件，惟事發至今兩個多月，署方未有向家屬交代調查進度或任何調查的時間表。

另外，他稱，事發時涉事吊臂車後方有一輛政府車輛的行車紀錄儀（車cam）拍到事件經過，惟事後發現相關片段被刪。他表示，9月初收到警方來電，稱需時一個月修復相關片段，惟至今警方仍未交代是否已修復好。他擔心調查進度緩慢，日後召開死因庭或會因此延遲。他表示，家屬認為事件涉及公眾利益，希望署方調查後能向公眾公布調查結果。

康文署回應指，勞工處及警方仍在調查事故，會全力配合有關的調查工作。署方又指，康文署長早前曾經離港，最近兩星期正進行檢疫隔離，未能出席喪禮。署長在喪禮當日，曾致電死者丈夫慰問。在拜祭當日下午，署長亦和家屬會面，了解他們的需要，並即日獲得公務員事務局批准，為死者安排在浩園安葬。