涉指使青少年「汽水溝水彩」淋油收數　警拘14人 (17:24)

新界北總區刑事部早前經調查，鎖定一個招攬青少年從事非法收數集團，於本月18至21日聯同網絡安全及科技罪案調查科，在港、九、新界共拘捕12男2女，年齡13至18歲，分別報稱學生或無業，包括兩名骨幹中介人，全部涉嫌刑事毀壞被捕，行動中檢獲10多部電話，相信已成功以社交媒體招攬青少年作非法收數活動集團。

新界北總區重案組高級督察李家榮指，相信有財務公司透過有三合會背景中介人，協助非法收數，例如派出俗稱「收數仔」向債仔滋擾、張貼恐嚇成份收數字句及淋紅油。而中介人通常會以「搵快錢」作招徠，吸引身邊相識青少年代勞，利用社交媒體發放招聘廣告吸引青少年，而中介人的身分隱秘，令警方難以追查。

李指，有關廣告標榜可即日賺取數百元至1000元報酬，更包的士津貼，並會誤導青少年，訛稱用「汽水溝水彩」淋油，事主若能夠自行清潔，就不會報警，或於犯案途中遇警察截查亦不會有事，從而令青少年放下戒心搵快錢。他指，大多數青少年完成收數任務之後，都被中介人拖延或籍詞要「做多幾單」才出糧，最後失去聯絡，收不到報酬。

新界北總區重案組總督察關駿軒稱，警方一直高度關注非法收數及所衍生罪行，例如刑事毀壞、刑事恐嚇等，今年上半年全港共有3,289宗同類刑事案件，而新界北總區同一時段佔464宗，發現大部份犯案是青少年。