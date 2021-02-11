警臥底破9非法賭場拘137人　少女荷官大麻招徠 (17:13)

警方早前派出多名臥底探員滲透區內多個處所搜集情報，經3個月調查後，兩星期前開始「收網」，截至昨（21日）晚搗破9個以賭場式經營、由真人派牌的非法賭博場所，其中6個位於長沙灣、2個位於旺角以及一個在油麻地，部份由黑社會操控及經營。警方同時搗破兩個詐騙集團及兩個販毒集團。

行動中，警方共拘捕110名本地男子、27名本地女子，年齡介乎16至43歲，牽涉逾200項罪行，包括經營或協助經營非法賭博場所、在非法場所賭博、串謀詐騙、販毒及自稱三合會會員等罪。未滿25歲被捕者佔79人，即近六成，當中17人不足20歲，包括不少學生。警方檢獲多部電子產品、虛假文件、詐騙所得的信用卡及600克大麻等。

警方指，犯罪集團不惜工本，以高昂租金物色及改裝超過4000平方呎的工廈、商廈及唐樓單位作賭博場所，安裝木門、鋼閘、玻璃門以及隔音板，又有閉路電視監視單位外情況。犯罪集團會以Telegram及Whatsapp等招攬客人，部份場所更需要向中間人預約入場時間、新客則需熟人介紹或推薦，亦安排「睇水仔」在天台及大廈外把風。非法賭博集團會在場內「抽水」，每個賭局約抽5%佣金，有賭場每日賭額超過50萬，為集團帶來可觀收入。

警方稱，不少人因疫情無法外出消遣或離港合法賭博，不法份子看準以「賭場式」真人派牌的「德州樸克」以及「百家樂」有利可圖，紛紛開設類似場所。此類場所單位負責人對賭客「招呼周到」，會聘請年輕女子充當「荷官」派牌，售賣大麻、享用休息室及免費膳食，甚至提供賖數服務，以吸引年輕人參與長時間非法賭博。去年西九龍總區全年只發現6個類似場所，但本年首9個月連同本案已搗破23間，升幅近3倍。

警方又發現，部份賭檔負責人互相認識，部份會互相配合分別在日間、晚間甚至通宵經營。集團亦會招募年輕人從事「搵快錢」業務，例如唆使他們以假身份證借貸及申請信用卡，再誘使他們申請破產及逃避債務。賭檔內亦有不法份子販毒，售賣毒品予年輕人，以及招募他們當「拆家」運送毒品「搵快錢」。