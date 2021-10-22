33歲婦產後誕嬰亡　醫生驗屍發現事主羊水栓塞　非產後大出血 (16:19)

伊院病理科顧問醫生卓華引述驗屍報告指出，事主子宮無穿孔、陰道無撕裂、子宮頸傷口無破裂，認為她並非產後大量出血；其肺部微絲血管內發現胎兒黏液及鱗狀細胞，證明羊水進入事主的循環系統，推斷她有羊水栓塞。

時任伊院深切治療部副顧問醫生翁世光作供，事主2016年11月29日早上9時30分完成手術後轉送深切治療部，婦產科醫生告知他事主出現產後大量出血、心臟停頓等4項病徵，沒有說事主羊水栓塞，惟翁世光認為，即使事主獲診斷羊水栓塞，治療方式亦不變。

翁世光續稱，事主在深切治療部期間不斷輸純氧、血製品，以及注射腎上腺素，但監測事主呼吸壓力指數高、瞳孔對光線無反應、血小板及凝血數值異常等。至當晚10時15分，他告知事主家屬，事主情況已進入「不可逆轉的階段」，百分之百會在深切治療部死亡，在家屬同意下撤除人工維生治療，2016年11月30日凌晨終由他證實事主離世。他作供時，坐在近親席的事主丈夫一度飲泣，脫下眼鏡拭淚。

相關報道：

33歲婦分娩後大量出血亡 顧問醫生：按指引用催產素「無可厚非」（10月21日）

33歲婦誕嬰後大量出血亡 夫質疑若早確診羊水栓塞可否避免死亡 醫生：確診治療方式亦不變（10月20日）