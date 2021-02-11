Lunch哥、六旬婦涉擾亂秩序受審　置地保安主管承認物管處容許中庭示威 (13:21)

「Lunch哥」李國永（19歲）在612基金停運後改由當值大律師代表，被控於去年9月7日於中環置地廣場作出擾亂秩序的行為。家庭主婦陳麗珍（62歲）則被控同一罪名，以及一項普通襲擊罪，即襲擊Ganesh Gurung。

法庭傳召尼泊爾籍商場保安主管Ganesh Gurung，由兩名法庭傳譯員協助作供。他稱當日中午約12時，收到指示置地廣場中庭會有示威，與同事到場待命。及至1時許，他見到兩名被告在中庭噴水池叫口號， 詢問同事後得知是「反政府」口號。二人其後聲稱要經扶手電梯到上層用膳，他們上前阻止，同時有職員報警，當時李國永表現憤怒，其後他感到陳麗珍用手肘以「普通力度」推其背部1至2下，但不覺得疼痛。

庭上播放的新聞片段顯示，兩名被告在中庭一呼一應叫「五大訴求 缺一不可」、「沒有暴徒 只有暴政」等口號。