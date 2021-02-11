Lunch哥、六旬婦涉擾亂秩序受審　置地保安主管承認物管處容許中庭示威 (13:21)

「Lunch哥」李國永及一名六旬家庭主婦，被指稱涉去年9月在中環置地廣場參與「和你lunch」期間擾亂秩序，被控各一項在公眾地方內作出擾亂秩序的行為罪，家庭主婦另被指涉襲擊商場保安主管，他們否認控罪，今（22日）在東區裁判法院續審。保安主管供稱，兩名被告當日在中庭高呼「反政府」口號約15至20分鐘，他在辯方盤問下承認，當時物業管理處容許示威者在中庭示威，但兩人時常到場叫口號都不理會勸告，故當日無阻止兩人。
「Lunch哥」李國永（19歲）在612基金停運後改由當值大律師代表，被控於去年9月7日於中環置地廣場作出擾亂秩序的行為。家庭主婦陳麗珍（62歲）則被控同一罪名，以及一項普通襲擊罪，即襲擊Ganesh Gurung。
法庭傳召尼泊爾籍商場保安主管Ganesh Gurung，由兩名法庭傳譯員協助作供。他稱當日中午約12時，收到指示置地廣場中庭會有示威，與同事到場待命。及至1時許，他見到兩名被告在中庭噴水池叫口號， 詢問同事後得知是「反政府」口號。二人其後聲稱要經扶手電梯到上層用膳，他們上前阻止，同時有職員報警，當時李國永表現憤怒，其後他感到陳麗珍用手肘以「普通力度」推其背部1至2下，但不覺得疼痛。
庭上播放的新聞片段顯示，兩名被告在中庭一呼一應叫「五大訴求 缺一不可」、「沒有暴徒 只有暴政」等口號。