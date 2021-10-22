警破詐騙集團拘3男女　涉20宗網騙損失逾60萬　事主包括律師 (13:00)

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯稱，該20宗詐騙案件於去年8月至今年8月發生，事主共18女2男，年齡18至56歲，包括學生、主婦、保險顧問及律師，各人損失由300元至28萬元不等，累計損失逾60萬元。

騙徒利用不同社交平台假扮賣家，售賣口罩、月餅、嬰兒用品及名牌手袋等貨物，聲稱可以提供人民幣與港幣兌換服務，當事主表示有興趣，騙徒會提供不同網上支付方式，當收到事主付款後，騙徒就會失去聯絡。

詐騙集團成員一般不會與事主見面，但其中一宗騙徒聲稱可提供人民幣與港幣兌換服務，在事主堅持下，騙徒現身與事主見面，事主按指示將一筆款項存入騙徒指定銀行戶口，同時問騙徒的同黨將一張空頭支票存入事主的戶口，事主經網上銀行查閱帳面結餘，誤以為交易成功，但之後才發覺遭銀行「彈票」，事主再無收到任何帳項，損失28萬元。詐騙集團亦會在短時間內轉換社交平台帳戶、電話及收款戶口。

警方經過深入調查，新界南總區重案組於前日採取行動，拘捕兩男一女，年齡27至41歲，行動中檢獲電話、電腦、銀行卡及銀行文件。被捕3人為主腦，負責策劃騙案計畫，分別假扮賣家，亦有親自現身收款，調查中仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民於網上購物交易勿掉以輕心，如以支票交易，支票實際需一至兩日才可兌現，騙徒會以此方式行騙。