立法會資訊科技界種票賄選案　的總總監李為民囚1年　其餘10人囚6周至8個月 (12:15)

早前認罪的7人及其判刑：

的總會務總監李為民（52歲）：12個月

的總副秘書長楊耀鴻（33歲）：8個月

的總文員潘秀芳（51歲）：7個月

的總幹事雷亞福（45歲）：7個月

會計文員雷偉芳（39歲）：3個月12日

學生雷敬賢（23歲）：3個月

建築工人陳琪南（48歲）：2個月24日

他們早前分別承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。雷偉芳及雷敬賢，分別為雷亞福的妹妹及兒子；陳琪南為雷偉芳丈夫的姐夫。

4名經審訊後定罪的被告，為雷敬賢的同學和朋友，判刑如下：

學生陳永鏗（23歲）：3個月

學生郭家健（23歲）：6周

學生林澤謙（23歲）：6周

髮型屋助理吳嘉浩（22歲）：8周

其中確實收取利益的6人，即雷亞福、雷偉芳、雷敬賢、陳琪南、陳永鏗及吳嘉浩須分別向法庭繳交700元至1000元的得益。

法官勞潔儀判刑時稱，當時兩名候選人得票有很大差距，本案涉及36票，所佔比例不高，故認為對選舉影響不大。勞官指出，首被告李為民在的總具主要角色，須判處較重的刑期。李為民求情則稱，只是希望政治理念相同的候選人勝出。至於楊耀鴻及潘秀芳則是聽取李為民的指示行事。

勞官續稱，雷亞福招攬親友參與此計劃，包括陳琪南。其妹妹雷偉芳及兒子雷敬賢是因為信賴雷亞福，沒有防備之心而犯案。雷敬賢亦呈上多封校長、老師等求情信，證明其正面良好品格。

勞官亦稱，陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩為雷敬賢的同學和朋友，其求情信亦表示非常後悔，獲勞官接納此為單一事件，相信他們只是貪小便宜而犯案，認為可判處短期監禁。另除了李為民和雷亞福有案底外，其他被告均無案底，獲扣減部分刑期。

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