官准保釋　鄒幸彤梁錦威表明會撤銷　稱拒接受損言論自由條件 (15:14)

支聯會拒絕提供資料案的被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光，其中梁錦威及陳多偉沒有提出保釋申請。

羅官表示，本案受傳媒關注，警方亦在支聯會會址檢取大量證物，5名被告潛逃的風險已大大減少，如果有人要逃走應該早已離港。羅官稱，法庭拒批保釋是為了防止某些事情發生，非旨在懲罰人，所以將被告繼續還押並沒有意思，決定批准鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光的保釋申請。

羅官批准鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光以現金1000元至1萬元保釋，其間不准離港、須交出所有旅遊證件、不准接受媒體訪問、不准發表有合理理由被視為違反國安法或危害國家安全罪行的言論、不准作出可能危害國家安全的行為或罪行。羅官表示為了一視同仁，亦會批准梁錦威及陳多偉保釋外出。

鄒幸彤自行陳辭指稱，不知道如何界定言論會否干犯國安法，她亦不接受有損言論自由的保釋條件，「在人身自由和言論自由之間，我選擇後者」，表明會撤銷保釋（revoke bail）。梁錦威的代表律師則稱，梁錦威作為葵青區議會主席，不會接受限制言論自由的保釋條件，同樣會撤銷保釋。惟兩人的撤銷保釋申請遭拒絕，羅官形容5名被告現在是「自由人」，可以自行決定是否簽紙外出。

此外，羅官批准豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條傳媒報道限制。