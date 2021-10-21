郵輪船員初步陽性　病毒量低料復陽 (23:49)

據船公司聲明，船上乘客會獲安排離開，並需根據特區政府有關部門後續發布的指引，進行相關檢測。船公司會安排全額退回已支付的船票費用和港務稅費、交通費補貼、是次預訂船票費用同等金額的未來航班抵用券等。

海洋光譜號乘客張小姐今日（21日）下午約4時上船，形容當時餐廳仍有人進食，亦有人繼續唱歌表演，她直到晚上7時多吃飯後，仍見未開船，當時船公司聲稱或因技術上有問題而延誤。晚上9時多張小姐原定去看表演，去到劇場發現無開，到9時15分才聽到廣播，表示有船員疑似確診，要求客人回去自己房間，會逐步安排乘客離船。

張小姐形容自己「從頭到尾都不知發生什麼事」，「我看新聞見到原來很早已停止了客人登船，但船上中間沒有講過任何東西」。她又指擔心船公司放走所有旅客是否安全，期望會先做檢測才讓旅客離開，「我不知道確診船員是已經上了船？ 還是未上，只是怕與他共事員工可能感染？」她又說，下船後郵輪碼頭的士站排了長長人龍，交通略混亂，「同一時間好多人下船，但沒有的士」。

乘客樂小姐指，一行十多人早兩個月開始計劃行程，今午1時許上船，享用船上設施，包括在餐廳用膳及喝酒。船原訂晚上7時開出，4日後回航，惟至晚上8時許仍未啟航，其後收到廣播得悉有船員確診，獲安排逐層離開。她表示不太擔心，因船上乘客有戴口罩，對行程取消感可惜，對於不用隔離感到「好彩」。她指，乘客獲安排每人$100元車馬費，以及5000元的現金券供下次在船上使用。

乘客葉先生和陳小姐帶同鮮花上船慶祝拍拖周年慶念，現假期突然取消，需要再安排活動，但他們指只要和對方一起便沒有所謂。他們認為船公司安排尚可，但下船後的交通混亂。