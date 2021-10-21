郵輪船員初步陽性　病毒量低料復陽 (23:49)

【23:49更新】皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號有船員驗出對新冠肺炎呈初步陽性，行程已取消。據了解，驗出陽性的船員於8月上船前曾確診，登船後一直沒有落船，其陽性樣本的病毒數值（CT Value） 逾30，即病毒量低，有可能屬復陽個案。大批郵輪乘客獲准陸續離開。
據船公司聲明，船上乘客會獲安排離開，並需根據特區政府有關部門後續發布的指引，進行相關檢測。船公司會安排全額退回已支付的船票費用和港務稅費、交通費補貼、是次預訂船票費用同等金額的未來航班抵用券等。
海洋光譜號乘客張小姐今日（21日）下午約4時上船，形容當時餐廳仍有人進食，亦有人繼續唱歌表演，她直到晚上7時多吃飯後，仍見未開船，當時船公司聲稱或因技術上有問題而延誤。晚上9時多張小姐原定去看表演，去到劇場發現無開，到9時15分才聽到廣播，表示有船員疑似確診，要求客人回去自己房間，會逐步安排乘客離船。
張小姐形容自己「從頭到尾都不知發生什麼事」，「我看新聞見到原來很早已停止了客人登船，但船上中間沒有講過任何東西」。她又指擔心船公司放走所有旅客是否安全，期望會先做檢測才讓旅客離開，「我不知道確診船員是已經上了船？ 還是未上，只是怕與他共事員工可能感染？」她又說，下船後郵輪碼頭的士站排了長長人龍，交通略混亂，「同一時間好多人下船，但沒有的士」。
乘客樂小姐指，一行十多人早兩個月開始計劃行程，今午1時許上船，享用船上設施，包括在餐廳用膳及喝酒。船原訂晚上7時開出，4日後回航，惟至晚上8時許仍未啟航，其後收到廣播得悉有船員確診，獲安排逐層離開。她表示不太擔心，因船上乘客有戴口罩，對行程取消感可惜，對於不用隔離感到「好彩」。她指，乘客獲安排每人$100元車馬費，以及5000元的現金券供下次在船上使用。
乘客葉先生和陳小姐帶同鮮花上船慶祝拍拖周年慶念，現假期突然取消，需要再安排活動，但他們指只要和對方一起便沒有所謂。他們認為船公司安排尚可，但下船後的交通混亂。