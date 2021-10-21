大灣區薪酬調查：港僱員加薪幅度少廣東逾半　近五成港機構本年度曾裁員 (20:55)

調查由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會聯合進行。調查今年6月開始，共收回302份問卷，超過22.4萬名粵港澳僱員參與，以了解他們去年7月至今年6月（今年度）薪酬調整情況。

香港有94間機構參與調查，主要來自建築、教育、工程、餐飲、資訊及通訊科技、物流及運輸、製造、非政府組織及社會企業、房地產及物業管理、零售及貿易共11個行業，參與調查僱員總人數為8.2萬。剔除28間凍薪機構後，本港企業本年度整體加幅介乎2.7%至3.2%。至於明年薪金調整，17間機構表示將凍薪，其餘機構預測加幅介乎2.6%至3%。

港房地產物管行業裁員最多

調查亦顯示，本港機構今年度僱員平均流失率介乎8.8%至22.6%，「晉升及發展機會」和「薪酬」仍是離職最主要原因。另44間機構表示本年度曾裁員，佔機構總數46.8%，以房地產及物業管理行業裁員最多，達423人，佔總被裁人數56%。

調查結果顯示，剔除24間機構後，大灣區機構本年度整體薪酬加幅介乎6.4%至7.5%，明年加薪幅度預測介乎6.6%至7.3%。此外，95間機構表示曾裁員，合共裁減1426人，當中以製造業裁員最多。東莞是增聘人手最多的灣區城市，本年新聘1.6萬人。