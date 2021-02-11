涉接待蔡展鵬按摩院4人遭起訴　辯方：閉路電視片高級警官遭「打厚格」　質疑控方有心隱瞞 (19:44)

4名被告為女按摩師李亦晴（36歲）、無業越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業胡炳雄（61歲），4人暫准保釋外出。

辯方大律師戴偉奧（Oliver H. Davies）要求控方提供完整閉路電視片段，控方稱片段長達7500小時，容量16TB，全部提供是不可行，建議辯方到警署觀看再下載片段，遭辯方質疑是有心隱瞞。

辯方另要求披露高級警官的兩份供辭，控方稱供辭只用作紀律聆訊，與本案無關，無將該警官列作證人，主要依賴環境證據和其他警員舉證，因此不論該警官是警員或是普通人，「It is not a matter（都不相關）」。

鄧官表示從新聞得悉本案性質，「Very senior officer went to that place（非常高級的警官曾到訪該處）」，而該處所被指是賣淫場所，相信該人的說法或會影響本案被告，考慮後另訂下月展開內庭聆訊，讓雙方爭辯該供辭的相關性。