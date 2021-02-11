鄒幸彤等5人涉拒交資料　控方申開審前釐清國安法條文　官拒絕稱應正審處理 (18:52)

5名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。控方提出，雙方應該在案件開審前，釐清如何詮釋《港區國安法》第43條實施細則附表5內、關於「外國代理人」提供資料的法例。惟羅官認為，《港區國安法》是一套新法律，控方應該在正審時處理法例詮釋問題，不宜在現階段處理，故拒絕接納控方提議。

控方稱，原打算傳召15人作供，但由於審訊爭議範圍擴大了，將傳召更多證人。控方透露，呈堂證據包括涉案5人在警總外見記者的片段、其中4人的記者會發言紀錄、梁錦威和陳多偉的警誡會面片段、警方從支聯會會址檢走的約60箱文件，以及約150小時長的六四紀念活動片段。

控方申請將案件押後兩個月，以便完整相關證據，但沒有律師代表的鄒幸彤反對，指出控方在「毫無證據」下提控，現時申請將案件押後兩個月，恐怕眾人的還押日子會超出控罪的最高6個月刑期。

庭上所見，鄧岳君兩度向公眾席展示印「六四」和民主女神像的紙張。鄒幸彤身穿白色米奇老鼠上衣應訊。眾人散庭時不斷揮手，有聲援者回應「撐住，聽日見！」

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