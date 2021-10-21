11男女涉前年灣仔暴動　控方︰從被告裝束、身處暴動現場可推論有參與 (18:15)

政府前年實施《禁蒙面法》後，大批市民在港島示威，其間有示威者在灣仔軒尼詩道一帶破壞鐵欄、設路障及縱火等，其後警方以暴動罪拘捕26人，其中11名年齡介乎16至29歲男女的案件今（21日）在區域法院開審。開案陳辭稱，各被告被截停時均身穿深色衣物，全部被發現攜有示威者常見的裝備，包括頭盔、防毒面罩等。他們被截停或被控制前均身處暴動現場，故控方認為法庭可推論被告連同其他人，以共同犯罪或協從罪行的原則共同及分別參與暴動。
被告依次為女文員仇銘芝（27歲）、學生梁耀文（20歲）、建築工人黎樂恆（29歲）、女學生何高僑（18歲）、文員梁偉楓（26歲）、林姓學生（17歲）、女社工張鳳嬌（27歲）、岑姓學生（16歲）、售貨員蘇朗豪（28歲）、余姓女學生（16歲）及女文員梁思婷（26歲）。
他們被控於前年10月6日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間，連同其他不明的人參與暴動。其中梁耀文、何高僑、林姓學生、張鳳嬌、岑姓學生、余姓女學生及梁思婷，被控同日同地在軒尼詩道身處非法集結時，無合理權限或辯解而使用可能阻止識辨身分的蒙面物品。蘇朗豪另被控同日在軒尼詩道417至421號海外大廈外管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。