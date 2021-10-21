11男女涉前年灣仔暴動　控方︰從被告裝束、身處暴動現場可推論有參與 (18:15)

政府前年實施《禁蒙面法》後，大批市民在港島示威，其間有示威者在灣仔軒尼詩道一帶破壞鐵欄、設路障及縱火等，其後警方以暴動罪拘捕26人，其中11名年齡介乎16至29歲男女的案件今（21日）在區域法院開審。開案陳辭稱，各被告被截停時均身穿深色衣物，全部被發現攜有示威者常見的裝備，包括頭盔、防毒面罩等。他們被截停或被控制前均身處暴動現場，故控方認為法庭可推論被告連同其他人，以共同犯罪或協從罪行的原則共同及分別參與暴動。