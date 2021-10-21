警拘4人涉招攬3男童販毒　搗公屋製毒工場檢3800萬元K仔 (17:24)

上周五（15日）警方根據線報，在灣仔一茶餐廳內截查3名男童，並在他們的座位上發現一個紙皮箱包裹。警方在包裹內發現一個玩具電子琴，並發現兩塊瓦通紙夾層紙板內藏有2.18公斤K仔，市值159萬元。警方當場拘捕3名男童涉嫌販毒，他們報稱中學生，來自不同中學，為朋友關係。警方發現他們較早前在球場被人招攬加入一個微信群組，再以每次1000至2000元（需要對分）的形式「接單」販毒。

警方經調查後，鎖定一個利用青少年販毒的本地集團，發現他們以空郵將藏有毒品的包裹從外地寄來香港，再招攬年青人擔任「駁腳」，充當速遞員將包裹帶給其他接頭人或買家。

警方昨（20日）凌晨採取行動，在啟德一個約300呎公屋單位搗破一個住宅式製毒工場，拘捕一名23歲男子，報稱侍應；另在灣仔一酒店拘捕一名24歲男子及一名23歲女子，分別報稱侍應及無業，相信為集團主腦及骨幹成員。警方在公屋單位內檢獲53公斤K仔，市值3800萬元，毒品以可再封膠袋及膠桶盛載，散落單位各處。

警方又檢獲一些製毒及包裝工具，包括催化毒品效力的化學品、電子磅、過濾器，以及大量膠袋，另檢獲一些手機及儲值卡，相信集團成員用作聯絡。該公屋單位其中一房被僻作提煉及加工毒品之用。警方昨晚再拘捕一名26歲女子，相信為單位戶主。其中兩名被捕男女有親屬關係。