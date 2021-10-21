M+開幕展覽率先睇　「香港：此地彼方」談身分認同【多圖】 (18:00)

西九文化區當代視覺文化博物館M+將於11月12日開幕，由港島望向對岸可見巨型屏幕近日已經亮燈，發射光芒。館方周一（18日）向傳媒開放其中一個開幕展覽，名為「香港：此地彼方」，以香港視覺文化為主題，由上世紀六十年代開始數到千禧年，分「此地」、「身分認同」、「地方」和「彼方」四個章節。觀眾除可重溫一些具標誌性的香港設計，包括中銀LOGO、垃圾蟲海報和雜誌封面以外，展覽亦有相當比重探討香港的土地與房屋議題。
M+特別委約香港藝術家創作，其中建築師張智強的《變形蝸居》，有關香港人只有數百尺狹小居住空間，以「人每次只能做一件事」的概念，設計出空間與功能相呼應的蝸居，作品在說明文字被形容為「高度密集環境」的「巧妙解決方案」。展品還包括早前過身的居港攝影師吳爾夫拍攝彩虹邨的照片、建築模型及文獻等，追溯香港城市生活空間如何構成，並以漫畫家江康泉（江記）製作有關城市與身體的動畫作展覽總結。
較突出還有以平面設計為主的「身分認同」章節，許敬雅的香港節海報、1968至1970年日本大阪萬國博覽會香港館設計等，被理解為六七暴動後香港向國際社會建構良好營商環境的印象；同展區部分設計作品隱含政治意味，包括陳幼堅的《為人民服務》，劉小康的《應回去，港回歸》、《終回來，港回歸》。