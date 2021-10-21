M+開幕展覽率先睇　「香港：此地彼方」談身分認同【多圖】 (18:00)

M+特別委約香港藝術家創作，其中建築師張智強的《變形蝸居》，有關香港人只有數百尺狹小居住空間，以「人每次只能做一件事」的概念，設計出空間與功能相呼應的蝸居，作品在說明文字被形容為「高度密集環境」的「巧妙解決方案」。展品還包括早前過身的居港攝影師吳爾夫拍攝彩虹邨的照片、建築模型及文獻等，追溯香港城市生活空間如何構成，並以漫畫家江康泉（江記）製作有關城市與身體的動畫作展覽總結。

較突出還有以平面設計為主的「身分認同」章節，許敬雅的香港節海報、1968至1970年日本大阪萬國博覽會香港館設計等，被理解為六七暴動後香港向國際社會建構良好營商環境的印象；同展區部分設計作品隱含政治意味，包括陳幼堅的《為人民服務》，劉小康的《應回去，港回歸》、《終回來，港回歸》。

文：胡筱雯