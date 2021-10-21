37歲男涉落藥強姦女保險經紀　控方：環境證供證用安眠藥犯案 (15:40)

控罪稱，被告林劍峰於2018年8月29日，在長沙灣東京街東寧大廈一單位強姦女子X。控方開案陳辭稱，被告和X以手機程式微信隨機加作好友，被告於2018年7月透過微信，向X稱有意購買保險，同月28日二人首次相約在餐廳及被告住所傾談保險。兩天後，被告以信息欲約X飲酒，但X沒回覆應約。

二人於案發日再次見面，午餐後到被告住所傾談，X喝啤酒後不省人事，醒來時赤裸及正與被告發生性行為。X無力反抗，被告在X體內射精，X事後感暈眩和腳步不穩。X翌日前往醫院檢查，X體內驗出含安眠藥的成分唑吡坦，於是報警。

承認事實稱，二人於2018年7月28日及8月29日兩天均到餐廳和被告住所，談及被告為家人投保事宜，惟X在屏風後作供稱，只見過被告一次，即在8月29日案發當日。X指出，被告午餐時提及感情私事，並表示需回家餵狗，建議到他住所繼續傾談。X亦希望與被告家人見面，建立信任。到達住所後，被告狀似跟房內家人交代他回來，惟X聽不到回應及沒見過被告家人。