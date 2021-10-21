鄒幸彤等涉拒交資料　控方申押後訊遭拒 (14:49)

就煽動顛覆案，鄒幸彤今撤回該案的保釋申請，須還押至10月28日再訊，屆時將處理8天保釋覆核。

至於沒有提供資料一案，涉及鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。案件原定今日作審前覆核，惟控方要求將案件押後至12月，表示徐漢光早前以司法覆核挑戰警務處長向支聯會發信的合法性，本案要等候覆核的結果。

辯方反對將案件押後，指稱本案的重點在於（1）支聯會是否「外國代理人」；（2）警方發信要求支聯會提交資料是否合憲，均屬裁判法院的司法管轄權範圍，毋須等待上級法院裁決。

鄒幸彤陳辭指出，控方至今提交的證據未能證明支聯會是外國代理人，做法反常及不公義；如果警方向支聯會發信涉及程序不公，即使有進行刑事審訊，被告都有權以司法覆核推翻行政程序。她提到，有覆核官司歷時6年才完結，如果本案無了期押後，其間將所有被告還押，「不只是公義遲來，亦令公義受損」（not only justice delayed is justice denied）。

控方稱，支聯會是否外國代理人屬於事實問題，至於警方信件的合法性要視乎法例詮釋，應交由上級法院裁決，而不是刑事審訊處理。《港區國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉聽畢陳辭後，拒絕控方押後案件申請。

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