33歲婦分娩後大量出血亡　顧問醫生：按指引用催產素「無可厚非」 (13:58)

懷孕38周的33歲產婦梁金笑於2016年11月28日，在伊利沙伯醫院分娩後，子宮大量出血，經手術切除子宮，最終離世，死因是羊水栓塞。死因研訊進入第二日，伊院時任婦產科顧問醫生陳從心作供稱，院方事後更新3項指引，包括使用催產素指引，以避免過度刺激產婦子宮，強調相關指引「永遠有改善地方」，認為負責醫生按當時的指引處理是「無可厚非」。
陳從心供稱，院方舊指引釐定正常宮縮頻率為每10分鐘3至5下，逾5下則應減催產素劑量，事後將範圍縮窄至3至4下，逾4下需減量。事主產前注射催產素引產，劑量由每小時36毫升逐步減至12毫升期間，其宮縮頻率維持每10分鐘5下，陳從心同意事主當時宮縮頻率稍高，催產素減量速度應加快，但認為負責醫生按當時指引，在胎兒心跳正常下維持催產素劑量是「無可厚非」。
代表事主家屬的大律師王志光續問到，更新指引是否為減少羊水栓塞風險。陳從心回應，醫學界對催產素會否增羊水栓塞風險未有定論，加上羊水栓塞情況罕見，機率僅四萬分之一，更新指引是因為事主子宮收縮乏力而失血，可能因催產素使子宮過度刺激所致。
陳從心當晚11時48分得悉事主情況，及後趕至手術室。事主家屬爭議院方應更早安排較高級醫生到場，陳從心同意當時負責醫生可更早通知他，但即使他及早到場，亦不會改變治療方式；他續稱，院方在事後更新指引，釐清病人若出血逾1公升，應通知有至少4年經驗的專科醫生，另訂明應按何情況啟動病人大量輸血程序。