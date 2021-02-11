楊明重新認不小心駕駛罪　准5000元保釋11月4日判刑 (15:19)

代表被告林明樂（39歲）、藝名楊明的資深大律師、前副刑事檢控專員許紹鼎求情表示，楊明生於草根家庭，現為家中經濟支柱，自父親完成心臟搭橋手術後，一直克盡孝道照料父親；他過往對社會貢獻良多，獲婦女會、街坊福利會、宗教團體及知名宗教人士等寫信為他求情、感激其善心。辯方又稱，楊明的個人形象受衝撃，家庭狀況、事業發展受阻構成壓力，已是很大的懲戒，斗膽要求法庭考慮楊明「堅持有錯就認」、案情輕微而判處非監禁式刑罰。求情期間楊明的女友莊思明當庭落淚，不時抽泣。

辯方稱，案發時的馬路並不繁忙，事件無造成人命傷亡，楊明另已去信地政總署表明就損毁財物全數賠償，金額仍有待商討。

【12:15】楊明去年疑酒後駕駛，於山頂馬己仙峽道失事撞壆，經審訊後原被裁定拒絕提供血液樣本以作化驗罪名不成立，他早前承認不小心駕駛等兩罪，原須還押候判，當時代表他的資深大律師清洪以錯誤提供法律意見為由，申請推翻其認罪答辯獲批，但律政司反對，同時申請覆核拒絕提供血液樣本罪脫的裁決。裁判官鄧少雄今（21日）在東區裁判法院駁回上述兩項覆核申請，又稱若警方一早援引相關法例要求醫生為被告抽血，問題早已解決。楊明擬重新認罪，案件押後至中午12時，他暫續准保釋外出。

裁判官鄧少雄指出，兩名警員及一名醫生證人均供稱被告林明樂（39歲）在案發時「真實地神智不清」，鄧官接納被告有可能因而無法回應警方要求，並無犯罪意圖，裁定控方未能成功證明他拒絕提供血液樣本，拒絕覆核申請。

鄧官稱，被告早已承認不小心駕駛、車輛門窗玻璃透光度不足共兩罪，控方卻堅持覆核拒絕提供血液樣本罪名，「毫無實質意義」；惟代表被告的資深大律師清洪公開承認誤導被告認罪，並申請推翻認罪答辯，若不批准申請會令公義無法彰顯。

官：若警員援引機制先為被告抽血問題可解決

對於自招醉酒是否可作合理辯解，鄧官認為「愈醉愈容易逃避罪責」是不合邏輯，亦與立法原意相違背，但他提到《道路交通條例》39C條列明，容許警方要求醫生向沒有能力同意抽血的人抽血，以平衡普通法中「被告不可自證其罪」的原則，同時可將醉酒者繩之於法，「事後孔眀，如果警員援引有關機制，便可解決問題了」。

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