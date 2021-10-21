楊明推翻認罪獲批　今午擬重新認不小心駕駛罪 (12:15)

裁判官鄧少雄指出，兩名警員及一名醫生證人均供稱被告林明樂（39歲）在案發時「真實地神智不清」，鄧官接納被告有可能因而無法回應警方要求，並無犯罪意圖，裁定控方未能成功證明他拒絕提供血液樣本，拒絕覆核申請。

鄧官稱，被告早已承認不小心駕駛、車輛門窗玻璃透光度不足共兩罪，控方卻堅持覆核拒絕提供血液樣本罪名，「毫無實質意義」；惟代表被告的資深大律師清洪公開承認誤導被告認罪，並申請推翻認罪答辯，若不批准申請會令公義無法彰顯。

官：若警員援引機制先為被告抽血問題可解決

對於自招醉酒是否可作合理辯解，鄧官認為「愈醉愈容易逃避罪責」是不合邏輯，亦與立法原意相違背，但他提到《道路交通條例》39C條列明，容許警方要求醫生向沒有能力同意抽血的人抽血，以平衡普通法中「被告不可自證其罪」的原則，同時可將醉酒者繩之於法，「事後孔眀，如果警員援引有關機制，便可解決問題了」。

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