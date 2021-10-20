立法會三讀通過劏房租務管制　明年1月底起實施 (19:20)

實政圓桌田北辰及謝偉俊分別在三讀投下棄權。田北辰批評，當局不設立起始租金，業主每簽訂新租約都可自行定價，令條例「好事變壞事」，認為起始租金是劏房租管的「主菜」，稱不想看見條例「走樣」，會「含淚」投棄權。

民建聯李慧琼稱，落實劏房租管只是第一步，劏房戶議價能力低，如沒起始租金，短時間某程度上未能保護他們，「現時做不到起始租金，不等於將來不做」，又期望政府要有目標及決心，逐步減少劏房數目及重新達至3年上公屋的目標。民建聯柯創盛則稱，很多業主趁法例實施前加租，期望當局能縮短「真空期」。

運房局長陳帆稱，詢問過不少劏房住戶，其業主並無任意加租，又指出租金要視乎經濟環境、單位本身質素，加上不少租戶都是低收入家庭，業主不可能完全忽略有關因素大幅加租。他又重申，不同劏房的租金水平會因應個別特徵而有分別，現階段並無客觀、公平的安排制定起始租金。