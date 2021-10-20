休班女輔警涉超市偷碌柚麵包獲撤控　簽保守行為1年 (19:08)

被告陳淑芬（53歲）報稱為康文署的公園設施技工，並是油麻地軍裝巡邏小隊的女輔警。她原被控今年1月20日在油塘大本型商場「SU-PA-DE-PA」偷竊一個碌柚及一個麵包，總值50.9元，該物品為百佳超級市場（香港）有限公司的財產。

承認案情指出，當日中午店舖經理從閉路電視見到一名女子表現偷偷摸摸，接到顧客通知被告在蔬果部偷竊。經理認出陳淑芬為該女子後，遂叫保安跟隨她。保安目睹陳淑芬離開超市及未有付款，上前截停她時，並在其環保袋內發現一個碌柚和一個麵包，陳淑芬聲稱忘記付款。

陳淑芬警誡下否認犯案，稱「我唔知呀，我好驚呀，一場誤會嚟㗎咋。」陳淑芬表示，案發前處理亡父的身後事，她因失眠和情緒低落，事發前一晚曾服食安眠藥，而她遭截停才意識未有付錢。閉路電視顯示，陳淑芬在店內流連至少15分鐘，並撕掉碌柚的價錢標籤。