青年東涌泳池拆國旗燒水馬囚4年7月　官斥行為惡劣貶損國家尊嚴 (18:30)

辯方早前以被告黃卓禮（24歲）患有專注力不足（過度活躍症，ADHD）作辯護理由，法官今重申裁決時已拒絕接納，但接納本案非仔細策劃，只單純發泄不滿；案發馬路空曠，火種很快被撲熄，無造成人命傷亡；然而縱火及企圖縱火罪發生於非法集結期間，以宣泄對政府及警隊的不滿，意圖且實際挑戰法治、破壞社會安寧，須判以阻嚇性刑罰，兩罪以監禁4年3個月及4年作量刑起點。

辯方稱被告無參與後續燒國旗行動，法官不同意其參與程度低，因若非被告爬上旗杆，國旗未必可成功被拆下再被玷污，可見被告與他人伙同犯案，甚至擔當主要角色，罪責不比實際行事的人輕。

法官稱，當日國旗被當成垃圾拋掉及遭焚燒，或會引起他人情緒激動，干犯其他罪行，沒有發生實屬僥倖，刑事損壞及侮辱國旗罪分別以3個月和5個月作量刑。因4罪的性質、犯案時間不完全相同，不應當成一連串事件而混為一談，將部分刑分期執行。