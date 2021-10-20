警方東涌停車場檢獲7艘走私快艇 (17:37)

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，警方早前接獲線報，有不法分子為逃避警方以及相關部門執法行動，將走私快艇由海上遷移往陸地，收藏於偏僻隱蔽地點。根據情報分析及深入調查，鎖定一個位於東涌道北私人露天停車場，疑被用作儲存走私快艇場地。

今早（20日）11時許，新界南總區反三合會行動組探員，聯同新界南衝鋒隊、大嶼山警區軍裝及刑事部、以及水警總區刑事部，持法庭手令突擊搜查面積約15000呎停車場，停車場由空地與10多個貨櫃辦公室組成，探員於停車場近草叢的角落，發現7艘懷疑被用作走私的改裝快艇，快艇長8至13米、闊約1.5米，當中有兩艘分別裝有兩部400匹舷外引擎，另外檢獲8部150至400匹舷外引擎、一批維修工具及進行走私活動用的長梯，總值約500萬元。部分改裝快艇在海上航速可達，可以超過時速50海里，相等於陸上時速80公里以上。

警方經過調查，以「為走私用途而建造船隻」罪名拘捕一名有黑社會背景的17歲姓陳停車場男負責人，由探員帶署扣留調查。另外，部分快艇編別碼不清晰及油漆剝落，將向海事處了解快艇有否登記，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。