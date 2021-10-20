少年被毆致切脾臟　16歲男襲擊罪成准保釋下月判刑 (17:39)

一名15歲少年去年5月在遊戲機中心消遣時，疑遭7名男子圍毆致重傷，須做手術切除脾臟。案中6人承認有意圖而傷人罪，餘下一名被告不認罪，案件今（20日）於區域法院（移師西九龍裁判法院）裁決。法官表示，被告曾腳踢事主，裁定被告與同黨有共同目的毆打事主，但考慮到被告在暴力升級後沒有參與施襲，裁定被告有意圖而傷人罪脫，但襲擊致造成身體傷害罪成。辯方稱，被告至今還押17個月，希望法庭批准被告保釋候判。法官最後批准被告以1萬元現金保釋，案件押後至11月4日判刑。
被告吳卓堯（16歲）被捕後，在警誡下承認於案發當晚腳踢事主林鴻章3下，惟出庭自辯時改稱腳踢一下。法官裁決時質疑，被告在事發後12日被捕，應該不會記錯事發情況。法官又表示，被告自辯稱沒有預計向事主施襲，只是盲目跟隨友人行事，但閉路電視拍到被告伸出左腳踢向事主下身，與被告的說法有矛盾。
法官表示，被告與同黨圍毆事主，當中有人使用滅火筒及膠告示板施襲，其間被告沒有離開現場，故裁定被告是共同犯罪的一分子。不過，法官認為被告在同黨使用武器時，並無參與其中，基於疑點利益歸於被告，裁定被告有意圖而傷人罪名不成立，但刑責較輕的襲擊致造成身體傷害罪名成立。
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