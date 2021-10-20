少年被毆致切脾臟　16歲男襲擊罪成准保釋下月判刑 (17:39)

被告吳卓堯（16歲）被捕後，在警誡下承認於案發當晚腳踢事主林鴻章3下，惟出庭自辯時改稱腳踢一下。法官裁決時質疑，被告在事發後12日被捕，應該不會記錯事發情況。法官又表示，被告自辯稱沒有預計向事主施襲，只是盲目跟隨友人行事，但閉路電視拍到被告伸出左腳踢向事主下身，與被告的說法有矛盾。

法官表示，被告與同黨圍毆事主，當中有人使用滅火筒及膠告示板施襲，其間被告沒有離開現場，故裁定被告是共同犯罪的一分子。不過，法官認為被告在同黨使用武器時，並無參與其中，基於疑點利益歸於被告，裁定被告有意圖而傷人罪名不成立，但刑責較輕的襲擊致造成身體傷害罪名成立。