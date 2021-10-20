地盤工逾20次聯絡妻要求作假口供棄告強姦　認圖礙司法公正明年判刑 (17:18)

42歲地盤工人還押期間，涉20多次致電及8度寄信予妻子，指使她作假口供及要求撤銷控告他強姦的案件，否則他以其他方法解決，屆時他們成為敵人。地盤工人今（20日）於高等法院承認作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，押後至明年3月7日判刑。
控罪稱，被告於前年11月22日至去年2月22日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即以電話和信件，煽惑、誘使或指使女子X，向警方作出虛假陳述及撤回告發被告。
案情稱，被告與妻子X於2015年結婚，X於前年9月報警稱遭被告強姦。同年12月，尚在還押的被告到庭應訊時，以法院電話致電X，表示希望與她和解，他承諾和X離婚及不再騷擾X，X沒有回應並掛線。
被告其後再致電游說X，稱二人案發時喝醉，只承認非禮X，但否認強姦X。去年1月，X在半小時內接到14個來電及3個留言短訊，被告稱案件即將再訊，要求X數天內聯絡被告胞弟。被告稱已諮詢法律意見，稱做法沒有問題，有類似情況的被告獲釋。
去年1月至2月，X收到8封被告由荔枝角收押所寄出的信件，被告要求X盡快撤控，稱其胞弟會協助X，而被告會負責一切開支，事後他們可開展新生活。被告建議X向警方表示當晚同意性行為等。被告於最後一封信內要求X撤控，否則以其他方法處理，屆時雙方會成為敵人。