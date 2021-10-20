地盤工逾20次聯絡妻要求作假口供棄告強姦　認圖礙司法公正明年判刑 (17:18)

控罪稱，被告於前年11月22日至去年2月22日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即以電話和信件，煽惑、誘使或指使女子X，向警方作出虛假陳述及撤回告發被告。

案情稱，被告與妻子X於2015年結婚，X於前年9月報警稱遭被告強姦。同年12月，尚在還押的被告到庭應訊時，以法院電話致電X，表示希望與她和解，他承諾和X離婚及不再騷擾X，X沒有回應並掛線。

被告其後再致電游說X，稱二人案發時喝醉，只承認非禮X，但否認強姦X。去年1月，X在半小時內接到14個來電及3個留言短訊，被告稱案件即將再訊，要求X數天內聯絡被告胞弟。被告稱已諮詢法律意見，稱做法沒有問題，有類似情況的被告獲釋。

去年1月至2月，X收到8封被告由荔枝角收押所寄出的信件，被告要求X盡快撤控，稱其胞弟會協助X，而被告會負責一切開支，事後他們可開展新生活。被告建議X向警方表示當晚同意性行為等。被告於最後一封信內要求X撤控，否則以其他方法處理，屆時雙方會成為敵人。