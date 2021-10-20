紥鐵工圖搶警槍非法集結等罪成囚7年　區院反修例案最重 (16:45)

兩被告依次為紥鐵工人謝信誠（31歲）、學生陳家俊（18歲）。謝信誠早前承認一項非法集結及襲擊警員X，但否認企圖搶劫一支霰彈槍；陳家俊則否認一項拒捕罪。有旁聽者聞判刑後大哭，有人高呼「癡線㗎」、「政治逼害，可恥！」，兩被告表現平靜。

法官謝沈智慧判刑時引用大量案例，斥代表首被告謝信誠的辯方求情「簡陋至極」。她稱，當日示威規模不大，不涉及嚴重暴力，暴力行為並非預謀。謝官斥首被告既參與非法集結，又不想警方執法，行為橫蠻無理，協助他人逃走亦是加刑因素。謝官續稱，首被告承認心懷惡意與他人襲擊警員X，警員輕傷不是因為首被告留手，而是警員身穿護具，故就「非法集結」罪判處36個月，認罪扣減後，終判囚24個月。

謝官又稱，案件有多項加刑因素。首被告企圖搶去警員X的霰彈槍，欲指嚇警員。雖然霰彈槍上鎖，但被告當時不知情，謝官表示區域法院的權限不足以反映本案的刑責，針對企圖搶劫罪判囚7年；另外，其家庭背景並非有力減刑因素，且他是經審訊後定罪，故沒有減刑。

就襲警罪，謝官稱被告比梁天琦案例「有過之而無不及」，判囚18個月，認罪扣減後判處12個月，以上3項控罪同期執行。

至於次被告陳家俊，謝官稱考慮其年紀，他干犯案件是受他人影響，且陳家俊涉及另一宗非法集結案件，認為他需要更生及紀律教導，判他入更生中心。