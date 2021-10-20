已婚婦求與性伴結為情侶遭拒　入屋毁衣物家具殘殺兩龜囚16月 (15:25)

區域法院暫委法官李志豪判刑時引述辯方求情，被告許珂韋（又名許榮）在1998年結婚，2012年認識本案事主。即使被告對丈夫不忠，丈夫仍對她不離不棄，而被告在還押期間亦接觸信仰，有強大支持。辯方又稱，本案涉及感情糾紛，並非一般入屋爆竊案件中牽涉個人利益。被告一時氣憤把代表兩人感情的龜拍在心口，其間或曾把龜摔在地上。

案情指出，葉姓男事主與被告曾經是多年的性伴侶，葉以往居於旺角太子道西一單位。但自2020年6月起，兩人沒有再聯絡。2021年初，葉遷到旺角新填地街一單位，不時回舊居取回個人物品。被告曾請求成為葉的女朋友，但被拒絕。

其後，葉曾帶被告到新居過夜，但兩人最終結束關係。今年1月29日，當葉與新女友回到新居，發現木門沒有上鎖，兩隻手鐲及一台電視機被損壞，許多衣物被剪成碎塊。翌日，葉到舊居時發現同樣被破壞，許多衣物被剪成碎塊、兩隻龜已死亡，其中一隻遭受創傷，內臟外露及嚴重自溶。

警方經調查後，被告於1月30日在家中被捕。被告在警誡下承認，與葉曾為9年情侶。兩人分手後，被告曾到兩單位損壞單位內的財物，包括衣物和家具。