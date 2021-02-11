33歲婦誕嬰後大量出血亡　夫質疑若早確診羊水栓塞可否避免死亡　醫生：確診治療方式亦不變 (14:54)

持雙程證的事主梁金笑，在2016年11月28日因見紅，到伊院檢查，於晚上9時半誕下38周大足月女嬰，女兒順利出生，現已近5歲。事主產後大量出血、血壓驟降、心跳加快，醫生在29日凌晨為她作麻醉檢查，其心跳一度停頓，醫生其後切除其子宮。至30日，家屬同意放棄搶救並拔喉。

事主丈夫鍾德寧作供稱，當日下午5時半，太太一度嘔出黃色液體，8時半見病房垃圾桶有大量染血的紙巾，但醫護人員表示出血正常。太太9時許試生第三次時，鍾德寧見女兒的頭頂冒出，醫護人員隨即稱「BB唔舒服」，將他推出病房。當晚近11時，醫生表示事主無法止血，鍾德寧提及當時情況時一度哽咽及以紙巾拭淚，並退庭休息。

鍾德寧續稱，事發當晚離開病房後在醫院走廊踱步，一直不知女兒是否順產及太太是否安全，其後由下班的醫護人員告知女兒順利誕生。

為事主接生的時任伊院婦產科駐院醫生李自菁供稱，當晚9時18分，她見胎兒心跳在事主宮縮時減慢，而事主子宮頸已全開10度，平衡風險後決定以真空吸引術為她接生，女嬰約9時半出生，醫生為她縫合陰道撕裂傷口，但事主在9時35分出血，幾分鐘後估算失血800毫升。

李自菁表示，未發現事主有血氧飽和度低及彌漫性血管內凝血等典型羊水栓塞狀況，故初步診斷她為產後大量失血，強調羊水栓塞需以排除法斷症，曾考慮該可能性，僅未載於報告中。