17人墮低息貸款騙案涉款35萬　警拘37歲無業男 (12:30)

17名事主包括15男2女，年齡介乎32至65歲，被騙金額約3800元至6萬元不等。據悉，事主均有欠債，債款由數十萬元至100萬元不等，部分人已不能再向銀行申請借貸。案情指出，騙徒假冒本地財務公司職員致電，聲稱可提供「一筆清低息貸款優惠」，並提升事主信貸評級，騙徒甚至可講出事主名字、身分證號碼及借貸紀錄，以增加事主信任。

當事主表示有意借款，則被要求以WhatsApp提供入息證明及身分證明文件，並稱需要保證金抵押，要求事主用現金與騙徒面對面交收，或用銀行過數等，收取保證金後騙徒逃去無蹤。

新界南總區重案組3B隊高級督察張文迪表示，警方翻查騙徒與事主會面時的閉路電視錄像，鎖定疑犯身分，前日在旺角區發現騙徒正會見一名事主，遂上前拘捕。他形容，詐騙集團具組織性，有不同人負責打電話、會見事主及借出銀行戶口作詐騙等，亦相信騙徒瞄準未能再向銀行借貸的事主落手，警方將調查騙徒是否曾在不同貸款公司工作及如何取得事主個人資料等。