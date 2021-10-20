陳同佳鄧炳強李慧琼等沒現身記招　潘曉穎母：無一個敢面對我【短片】 (12:45)

潘母質疑鄧炳強，指出陳同佳只完成洗黑錢罪的刑期，並未接受殺人罪的懲罰，卻如其他犯人般更生及做普通人，「香港已成功成為逃犯天堂」，又稱政府官員受香港人納稅支薪，卻沒有盡責。

潘母提到，早前找周浩鼎和李慧琼幫忙，她因女兒出事後六神無主、不懂政治，2019年舉行記者會前一日，她擔心修訂《逃犯條例》無助女兒案件，但二人叫她不要作聲，她斥二人已「毁掉民建聯的公信力」，又稱周浩鼎「不頂天立地」；二人在陳同佳出獄後亦沒有再回覆她。潘母又質問管浩鳴是否有資格做帶領信徒的牧者，以及問警務處長蕭澤頤警方為何保護陳同佳。

潘母一度哽咽說死去的女兒仍未可沉冤得雪，希望港府主動走出第一步與台灣協商，甚至研究在港審理女兒的案件，促特首林鄭月娥「特事特辦」。

管浩鳴：絕對對得住良心

管浩鳴回應稱，明白潘母心情，但他一直做的事都是希望陳同佳能面對做錯的事並到台灣自首，亦相信這樣是幫助潘曉穎沉冤得雪的最好方法。他說，自己在此事「絕對對得住良心」，「人在做天在看，如果潘媽媽要這樣唔（誤）會我，我也真的沒辦法！」