鄭若驊反駁英議員 斥政客詆毀國安法 (21:24)

甘文康早前發表題為《是時候將英國法官撤出香港》（It’s time to remove British judges from Hong Kong）的文章，鄭若驊昨以公開信回應文章，表示國安法的舉證標準涵蓋犯罪行為和意圖，與一般刑事檢控沒有差別。她又指，國安法列明香港居民在《基本法》享有的權利和自由，將繼續受到保護，不過相關權利和自由並非絕對，亦會受到法律限制。

鄭若驊表示，本港的司法制度仍然符合人權和法治，法官審案不會受到任何干擾，上訴制度亦會確保司法公正。她引述英國最高法院前法官、香港終院的現任非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）今年3月的文章，表示歷任的香港終院首席法官已表明，香港會奉行司法獨立及法治，這並非流於口頭上的聲明，而是代表勇敢、思想獨立的法官所秉持的信念。