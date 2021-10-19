警方食環搗破落馬洲無牌凍倉　檢20億凍肉拘1男 (17:57)

元朗警區與食環署接獲線報，昨早突擊搜查該貨櫃場，並成功搗破一個較大規模經營無牌凍倉集團。執法人員在貨櫃場內發現超過200隻凍櫃，初步點算每隻凍櫃約藏有25公噸凍肉，總共逾5600公噸，合共市值逾20億元。執法人員又在凍櫃中查獲不同種類凍肉，包括豬肉、牛肉、羊肉及一些動物內臟等可食用凍肉，大部分儲存狀況良好。

食環署元朗區處理衞生總監廖國偉表示，署方仍在點算查封的凍肉，相信部分來自德國、智利及澳洲等地方，當中有約70公噸凍肉並無附帶衞生證明書，稍後會進行銷毀，暫未有證據顯示已在本地市場販賣。他提醒業界要遵守法例，切勿進口或售賣來歷不明、無附帶衞生證明書的肉類及家禽產品。

元朗警區刑事總督察連健德則表示，初步調查相信該無牌凍房由今年6月1日開始經營，案件不排除與走私有關。他又稱，相信因疫情封關原因，有不法之徒利用香港優勢，將相關凍肉儲存在該些凍櫃之中，警方仍在調查案件動機，包括該批凍肉最終去向等。