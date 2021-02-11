5中大生暴動蒙面罪成判囚　判囚最重符凱晴求情信：法庭非彰顯公義的地方【附全文】 (17:36)

以下是求情信全文：

法官閣下：

首先表明，我無意以這封求情信來博取法官閣下的憐憫。

在還押期間，感化官向我索取背景報告時，我坦言對於自己的行為並無後悔，亦沒有說話要向法官閣下求情，因為我並不認同法例本身，亦不覺得自己有做錯的地方。簡單而言，我不認為這是合理的判決。

在某部分人眼中，示威者「犯法就係犯法，就係要負責」，有些人亦可能認為法庭的裁決證明了示威者的行為是錯誤的，是徒勞無功的。但我認為，權威並不代表正確。

首先，香港現時的法律並非由人民共同認可，社會並沒有空間討論現行法律合理與否。其次，暴動條例的定義本來就模糊不清，以便政權靈活解釋和操控。2019年後暴動案件急升，法庭因時而重新詮譯暴動定義，令更多行為被列為「法律不認可的行為」，從而令更多人入罪，令政權得以打壓異見者。

極權下的法律只是政權用以規範人民行為的不流血暴力手段，而法庭也不是一個彰顯公義的地方。這裏只會流於表面地關注社會秩序，並不會着眼社會撕裂的根本原因。

當政治案件的刑罰日益加重，有些被告會選擇認罪或向法官求情，以減輕刑期，但或許並不代表他們認同現行法律具有道德正當性。法官閣下可能會指出，若不滿閣下裁決，大可以申請上訴。然而，本人已不再相信香港的司法制度，再高級的法庭亦不見得會聆聽異見者的聲音。我只是希望藉此機會表達我的不滿。如果法庭聽畢本人以上的言論，認為可以用重判形式令本人從而後悔及反省，那便悉隨尊便。

符凱晴

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