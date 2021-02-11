同居男女認虐兒11月判刑　女方求情稱懷孕未能兼顧4女童　男方稱出於壓力犯案 (18:31)

首被告柯靜雯（34歲）的律師求情稱，她案發時另有3名女兒需照顧，其後更懷孕，難以獨力照顧4女童及腹中胎兒，面對很大壓力，在不能自控下犯案。辯方續稱，被告早應知道自己難以承擔照顧重任，惟出於「錯誤的同情心」照顧女童，又形容她對所作所為非常後悔，此生將活在悔意之中。

律師續稱，女童生母未有帶女兒作身體檢查，是被告多次帶她到兒童醫院檢查，可見被告關顧女童的需要。庭上播放女童去世前一天，一家人到粥店吃飯的閉路電視片段，其間首被告有餵粥予女童，亦與她擊掌。辯方認為，片段可證被告與女童關係溫暖及密切。

次被告蕭國偉（30歲）撰寫求情信表示，因忙於工作忽略女童，現在想起女童都感痛苦萬分，希望能得她原諒。信中又稱案件令一家受苦，女兒們要由社署託管，寄人籬下，望服刑後能重新開始，接回女兒一同生活。

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