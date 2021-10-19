譚得志涉發表煽動文字案　官質疑辯方專家引媒體街訪欠謹慎 (17:59)

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行盤問梁曉姿時指出，是否同意控方專家、嶺大歷史系教授劉智鵬對「光時」口號的定義，即「原駐領土從國家分離出去」，梁曉姿回應稱，不同意劉智鵬提出的基本主張，惟同意可以有此解讀。

辯方專家：Google庫藏全世界4%書本 官：其餘96%冇scan入去？

控方稱，梁曉姿使用Google的數據庫，如Google Ngram Viewer等，搜集「光復」、「革命」等字眼被引用的頻率，但控方指出，這些資料無法得知搜查者或書本背景等資料，對法庭理解「光時」口號 作用不大。梁曉姿則強調這只是分析一部分。她又稱，Google與各地不同大學合作，如美國加州等，庫藏包含全世界書本的4%，《港區國安法》指定法官陳廣池隨即反駁「我仲以為好國際化」、「咁96%呢，冇scan（掃描）入去？」。

旁聽男疑刻意咳嗽被拒再入庭

陳官又問及梁曉姿的報告中，其內容是來自哪一份報章報道，梁曉姿稱是「香港 01」，陳官隨即指出那不是報章而是網媒。有旁聽者疑刻意咳嗽，陳官遂就此作出追問，有男士聲稱喉嚨不適及「忍唔到」，更稱「我出去飲啖水」，陳官其後說「我𠵱家頒令嗰位人士唔可以再進入法庭，直至我頒令取消為止」。

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